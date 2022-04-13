США пытается уговорить​ Индию отказаться от партнёрства с Россией​

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13 апреля 2022, 13:50 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В условиях украинского кризиса США и Индия заговорили об углублении стратегического партнёрства. После недавних онлайн-переговоров президента Байдена и премьера Индии Нарендры Мори в Вашингтоне состоялась встреча в формате «2+2». В ней участвовали министры обороны и иностранных дел обоих государств. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с индийскими коллегами призвал их отказаться от партнёрства с РФ и сделать ставку на Вашингтон. Но в Индии не поддались давлению американцев, и продолжают занимать нейтральную позицию. Также в Дели по-прежнему предлагают посредничество между Украиной и Россией.

Джо Байден же стремится склонить Индию к союзу с Соединёнными Штатами. В ходе общения с Моди он призвал того ужесточить подход к РФ. «В основе нашего партнёрства лежит глубокая связь между народами, - сказал американский лидер. - Узы семьи, дружбы и общих ценностей». Он также предложил «продолжить тесные консультации о том, как справиться с дестабилизирующими последствиями российской спецоперации в Украине». Однако Моди совсем не осудил Россию, как того желали в Белом Доме, хотя при этом он назвал украинскую ситуацию тревожной. Индийский премьер сделал акцент на необходимости дипломатического решения. «Я несколько раз разговаривал по телефону с лидерами РФ и Украины, - сказал Нарендра Моди. - Я не только призывал к миру, но и предлагал прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и украинским главой Зеленским».

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки рассказала подробности прошедших в понедельник переговоров. Она назвала их «тёплыми и продуктивными». Псаки отметила, что Байден не выдвигал Нарендре Моди никаких требований, но рекомендовал последовать примеру западных партнёров и отказаться от углеводородов из России. Также на переговорах были затронуты китайская и паназиатская тематики. Тема сближения РФ и Китая стала чувствительной не только для Вашингтона, но и для правительства Дели.