Кадыров: чеченские спецподразделения начали в ЛНР масштабную работу по уничтожению наемнических групп

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13 апреля 2022, 12:44

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Чеченские специальные подразделения начали на территории ЛНР масштабную работу по уничтожению наемнических групп. Об этом написал в своем Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Чеченские спецподразделения начали масштабную работу по ликвидации наемнических групп в Луганской народной республике. В их состав сейчас преимущественно входят так называемые ичкерийский, грузинский и другие батальоны преступников», — говорится в публикации Кадырова.

Согласно приведенным им данным, «основной фронт развернулся в городе Попасная».

Как сообщалось ранее сегодня, российский сенатор Сергей Цеков высказал точку зрения о том, что украинского политика Виктора Медведчука могли задержать в стране более месяца назад.