Лукашенко: мы с Путиным отстроим такое единство двух независимых стран, что у нас будут учиться, в том числе преодолевать санкции

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13 апреля 2022, 09:14

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президенты Российской Федерации и Белоруссии отстроят такое единство двух независимых стран, что у политиков будут учиться. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Лукашенко: мы с Путиным отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться, в том числе как преодолевать санкции», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Лукашенко высказал точку зрения, согласно которой Запад допустит на рынок удобрения из РФ и Белоруссии, несмотря на введенные ограничительные меры.