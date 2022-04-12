Лукашенко: Запад допустит на рынок удобрения из РФ и Белоруссии, чтобы избежать голода в мире

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 апреля 2022, 18:03 Источник: ТАСС

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник, 12 апреля, выразил мнение, что Запад допустит на рынок удобрения из РФ и Белоруссии, несмотря на рестрикции, чтобы не возник голод в мире.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия располагают калийными, азотными, фосфорными удобрениями. Политик выразил уверенность в том, что через некоторое время "мир начнет голодать" и страны Запада поймут, что без удобрений не бывает урожая.

"Покуражились, покуражились, и американцы начали признавать, что удобрения из России надо срочно пускать на рынки", – заявил белорусский лидер. По мнению политика, фермеры в ближайшем будущем "заставят" власти сделать это.