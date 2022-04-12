Армия РФ за время спецоперации уничтожила 130 украинских самолетов

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12 апреля 2022, 21:00 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге во вторник, 12 апреля, что за время спецоперации российские военные уничтожили 130 украинских самолетов.

Игорь Конашенков также сообщил, что с начала специальной операции России были ликвидированы 99 украинских вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 БПЛА, 2 153 танка и прочих бронированных машин, 241 установка РСЗО, 924 орудия полевой артиллерии и миномета и 2 063 единицы специальной военной автотехники.

Ранее сегодня в Минобороны России сообщили, что в течение дня российская боевая авиация уничтожила 38 украинских военных объектов.