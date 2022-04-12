Оппозиционер Кикль упрекнул канцлера Австрии Нехаммера в отсутствии темы энергетики на встрече с Путиным

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12 апреля 2022, 20:04 Источник: РИА "Новости"

канцлер Австрии Карл Нехаммер, Panoramic/Keystone Press Agency

Глава оппозиционной Австрийской партии свободы Херберт Кикль упрекнул канцлера страны Карла Нехаммера в том, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он не коснулся темы энергоснабжения.

Нехаммер в воскресенье посетил Москву для встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, которая прошла в закрытом режиме.

Херберт Кикль заявил, что в рамках беседы канцлера Австрии с президентом РФ не было сказано "ни слова" о возможных мирных переговорах, а также о будущем энергоснабжения страны. Глава оппозиционной партии подчеркнул, что у него сложилось впечатление, что Карл Нехаммер совершил поездку только для того, чтобы "представить себя мачо".