Политолог Марков считает, что канцлер Австрии Нехаммер приезжал в Россию, чтобы остановить российское наступление в Донбассе

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12 апреля 2022, 15:52

Сергей Марков, фото: vk.com/politologmarkov

Российский политолог Сергей Марков поделился своей версией визита в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным канцлера Австрии Карла Нехаммера.

Политолог Сергей Марков в беседе со "Свободной прессой" отметил, что в СМИ подробных сообщений не было, но, вероятно, что Нехаммер приезжал в Россию в связи с подготовкой некого компромисса, чтобы остановить российское наступление в Донбассе, которое сейчас по всем данным подготовлено.

По убеждению Маркова, Нехамер попытался повторить ход президента Швейцарии Дидье Буркхальтера, который был в 2014 году.

В мае того года, когда Путин был готов отдать приказ о вводе войск в юго-восточные регионы Украины, Буркхальтер прилетел в Москву и о чем-то говорил с российским президентом. Путин после этого отказался от намерения вводить войска.

Марков считает, что тогда многие эксперты решили - России были даны клятвенные обещания от имени западных лидеров о том, что режим на Украине не будет жестко антироссийским, что террор закончится, что будут освобождены все политические заключенные, что прекратятся бессудные убийства, что Запад нормализует ситуацию, и она стабилизируется. После этих обещаний, Путин отказался от своих планов.

Политолог полагает, что сейчас канцлер Австрии приезжал со схожими целями — остановить российские войска от разгрома украинской армии.

После переговоров с Путиным канцлер Австрии назвал разговор с президентом РФ "очень прямым, открытым и жестким" и подчеркнул, что антироссийские санкции "будут оставаться в силе и ужесточаться, пока на Украине гибнут люди".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков деталей переговоров не сообщил.