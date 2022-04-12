Путин заявил, что сроки завершения спецоперации на Украине зависят от интенсивности боев

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12 апреля 2022, 19:44 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что сроки завершения спецоперации РФ на Украине зависят от интенсивности боев.

Владимир Путин заявил, что часто слышит вопрос, можно ли провести специальную операцию на Украине быстрее. По словам главы РФ, это сделать можно, однако данный процесс зависит от интенсивности боевых действий, которая так или иначе связана с потерями.

Президент России уточнил, что задачей страны является достижение всех намеченных целей и минимизация потерь. По словам Путина, российская сторона намерена действовать спокойно и ритмично, следуя изначально предложенному Генеральным штабом плану.