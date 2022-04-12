Путин заявил, что спецоперация на Украине идет по плану и выразил признательность российским военным, защищающим Россию

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12 апреля 2022, 16:18

фото с сайта Кремля

Владимир Путин во вторник, 12 апреля, заявил, что спецоперация на Украине идет по плану и выразил признательность российским военным, защищающим Россию.

Президент России сегодня, в День космонавтики, находится в Амурской области, на космодроме Восточный вручил госнаграды космонавтам и провел переговоры с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По завершении переговоров Путина и Лукашенко главы двух государств сделали заявления для СМИ и ответили на вопросы журналистов.

Президент России заявил, что внимательно следит за дискуссиями в нашей стране и за рубежом по теме происходящего на Украине. Путин отметил, что специальная военная операция на Украине идет по плану.

Глава государства выразил признательность российским военным, задействованным в операции на Украине. Путин подчеркнул, что они защищают Россию.