WSJ сообщает о неготовности жителей Европы терпеть издержки санкций против РФ

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12 апреля 2022, 18:43 Источник: The Wall Street Journal

экономика, pixabay.com

Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорится, что европейское общество оказалось не готово терпеть издержки санкций в отношении России и может "скатиться вправо".

Отмечается, что цены на энергоносители в странах Европы увеличились на 12,5 процента по сравнению с февралем, а в прошлом году они были ниже на 44,7 процента. Кроме того, из-за инфляции в 4,7 процента в Европе на 3,1 процента снизилась реальная зарплата.

В статье уточняется, что мрачное настроение вызывают вопросы о том, насколько жители Европы готовы терпеть экономические издержки санкций, которые, вероятно, перерастут в затяжную конфронтацию с Москвой.