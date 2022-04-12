Путин заявил, что антироссийская истерика на Западе дает о себе знать, но время все расставит на свои места

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12 апреля 2022, 17:00 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 12 апреля, заявил, что антироссийская истерика в европейских странах дает о себе знать, но подчеркнул, что время все расставит на свои места.

Владимир Путин подчеркнул, что санкционный "блицкриг" Запада против РФ не удался. По словам главы государства, финансовая система и промышленность страны работают ритмично.

Президент уточнил, что экономика России в настоящий момент функционирует достаточно стабильно и эффективно, более того, в ближайшее время тренд на сохранение макроэкономических показателей в стране останется.