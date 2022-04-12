Путин назвал происходящее на Украине трагедией, но подчеркнул, что России не оставили выбора

Президент Российской Федерации Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко во вторник, 12 апреля, заявил, что происходящее сейчас на Украине является трагедией.
Владимир Путин, однако, назвал правильным высказывание Александра Лукашенко о том, что российской стороне "выбора не оставили". Политик подчеркнул, что в данном случае вопрос был только во времени. "Вот и все", – заключил президент РФ.
Путин также отметил, что начать диалог с украинской стороной стало возможным во многом благодаря Лукашенко.