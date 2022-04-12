Путин назвал происходящее на Украине трагедией, но подчеркнул, что России не оставили выбора

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12 апреля 2022, 16:00 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко во вторник, 12 апреля, заявил, что происходящее сейчас на Украине является трагедией.

Владимир Путин, однако, назвал правильным высказывание Александра Лукашенко о том, что российской стороне "выбора не оставили". Политик подчеркнул, что в данном случае вопрос был только во времени. "Вот и все", – заключил президент РФ.

Путин также отметил, что начать диалог с украинской стороной стало возможным во многом благодаря Лукашенко.