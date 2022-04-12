Ле Пен, вышедшая во второй тур на выборах президента Франции, выступила против санкций, касающихся российских энергоресурсов

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12 апреля 2022, 13:43 Источник: "Интерфакс"

Марин Ле Пен, Rit Heize/XinHua/globallook.com

Прошедшая во второй тур выборов кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что категорически против антироссийских санкций, затрагивающих энергетическую отрасль, потому что от них пострадают французы. Об этом она заявила во вторник в эфире радиостанции France Inter.

«Я ни для кого не являюсь троянским конем. Я не выступаю за снятие санкций. Но я против санкций, касающихся энергетики, поскольку я не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями» - заявила Ле Пен.

Она также высказалась против дальнейшего сближения России и Китая, разделив в этом вопросе точку зрения своего конкурента действующего президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Россия никуда не исчезнет. Но если Россия и Китай сблизятся, то это будет крайне негативно для Европы. И это то, чего Эмманюэль Макрон пытался избежать во время своего президентского срока», - сказала Ле Пен.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 10 апреля. Во второй тур, который пройдет 24 апреля, вышли действующий президент Эмманюэль Макрон (27,84% голосов) и лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (23,15%).