Володин обвинил США в попытке «отменить» Юрия Гагарина

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12 апреля 2022, 09:19 Источник: Telegram

Юрий Гагарин, Alexandr Yakovlev/globallook.com

Соединенные Штаты переписывают историю, пытаясь предать забвению подвиг первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Об этом написал 12 апреля, в День космонавтики спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он назвал день первого полета человека в космическое пространство особым в истории страны и осудил США, которые удалили имя Гагарина из названия ежегодного мероприятия, посвященного покорению космоса.

«Этому событию радовался весь мир. Гордость переполняла людей: человек — в космосе! Но сегодня США пытаются «отменить» Юрия Гагарина. Его имя удалили из названия ежегодного мероприятия, посвященного покорению космоса. Ничего нового в этом нет. Так они переписывают историю», - написал Володин.

Политик подчеркнул, что россиянам необходимо сделать все для сохранения исторической памяти.

«Важно, чтобы наши дети и внуки гордились своей страной, теми, кто, рискуя жизнью, совершал открытия», - написал Володин.