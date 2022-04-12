Лукашенко прилетел на Дальний Восток, где должен встретиться с Путиным

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12 апреля 2022, 07:36 Источник: БелТА

Путин и Лукашенко во время встречи в Москве 18 февраля 2022 г., Kremlin Pool/globallook.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл во вторник утром на Дальний Восток. Его самолет приземлился в аэропорту Благовещенска, сообщает белорусское агентство БелТА.

Ранее сообщалось, что 12 апреля, в день космонавтики, Путин и Лукашенко посетят российский космодром«Восточный». Планируется, что президенты ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома.

«Президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события в Украине», - говорится в сообщении агентства.

В планах белорусского президента также посещение Приморского края. В среду он встретится во Владивостоке с главой региона Олегом Кожемяко.