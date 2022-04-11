Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Россия фиксирует каждый факт военных преступлений украинских националистов

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11 апреля 2022, 16:06 Источник: URA.RU

В. Водолацкий, фото из соцсети Вконтакте

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Россия докажет зверства украинских нацистов во время специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

Парламентарий сообщил, что российская сторона фиксирует каждый факт военных преступлений украинских националистов против мирного населения за период спецоперации, и в свое время эти материалы будут переданы странам и организациям. Водолацкий подчеркнул, что сейчас даже в Совете безопасности ООН не намерены выслушивать доказательства России о жестокости украинских нацистов и совершенных ими преступлений.

В разговоре с изданием URA.RU парламентарий заявил: "... сейчас у людей в Совбезе ООН шоры, бесполезно что-то доказывать. ... Они направлены сейчас только на одно — любыми путями продолжить столкновение Украины и России, поэтому они не будут видеть и не слышать ничего".

Депутат сообщил, что Следственный комитет РФ уже начал формировать материалы, и их направят после того, как на Западе изменится ситуация. "Сейчас страны начнут менять свое отношение к США. Они перестанут быть от нее зависимыми, когда начнется голод и они начнут вымерзать, к чему их подталкивает Америка. Естественно, там начнется смена политического курса, руководства", — полагает он.

Водолацкий упрекнул СБ ООН в игнорировании заявлений России, так как им сегодня руководит Англия - одна из тех стран, которая находится во главе ситуации на Украине, которая заваливает ВСУ летальным оружием с одной целью — чтобы больше украинцев погибло.

СКР располагает данными о причастности командиров запрещенного в России нацбатальона «Азов» (В России запрещен) Величко С.О. и Немичева К.В. к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих на территории Харьковской области. Величко и Немичев привлечены в качестве обвиняемых (заочно). Принимаются меры к их розыску и аресту.

Установлена причастность командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф.С. к гибели и ранениям мирных граждан в результате прицельного пуска ракеты из комплекса «Точка-У» в Ворошиловском районе Донецка.