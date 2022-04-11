Зеленский попросил руководство Южной Кореи поставить на Украину вооружение

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11 апреля 2022, 12:27 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, President Of Ukraine / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к депутатам парламента Южной Кореи попросил руководство страны поставить Киеву летальные вооружения, включая броневики и противотанковое оружие.

По словам Владимира Зеленского, у Южной Кореи есть то, что "могло бы быть незаменимым" для украинской стороны. В частности, политик имел в виду южнокорейские бронемашины, противовоздушные, противокорабельные, а также противотанковые вооружения.

Президент Украины выразил мнение, что Сеул мог бы помочь Киеву своей военной техникой.