Глава МИД Германии Бербок: Украине нужно тяжелое вооружение, времени на отговорки у партнеров Киева нет

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11 апреля 2022, 11:06

Глава МИД Германии Анналена Бербок, IMAGO/Thomas Trutschel / globallookpress.com

Украине нужно тяжелое вооружение, времени на отговорки у партнеров Киева нет. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.

«Глава МИД Германии Бербок заявила, что Украине нужно тяжелое вооружение, а времени на отговорки у партнеров нет. По ее словам, нужно “проявить креативность”», — отмечается в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указал, что руководители МИД стран ЕС обсудят 11 апреля дальнейшие шаги по ситуации на Украине, включая санкции в отношении Российской Федерации.