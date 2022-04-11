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Испанский министр Альбарес: главы МИД ЕС обсудят возможность санкций против нефтяного сектора России из-за ситуации вокруг Украины

, 11:50

Испанский министр Альбарес: главы МИД ЕС обсудят возможность санкций против нефтяного сектора России из-за ситуации вокруг Украины
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, Gustavo Valiente / globallookpress.com

Руководители МИД государств, которые входят в состав Европейского союза, обсудят возможность ограничительных мер в отношении нефтяного сектора Российской Федерации из-за ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом проинформировал испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

«Главы МИД Евросоюза обсудят возможность введения санкций в отношении российского нефтяного сектора из-за ситуации вокруг Украины», — процитировал Альбареса Telegram-канал ТАСС.

Как сообщалось ранее, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указал, что руководители МИД стран ЕС обсудят 11 апреля дальнейшие шаги по ситуации на Украине, включая санкции против Москвы.

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