Испанский министр Альбарес: главы МИД ЕС обсудят возможность санкций против нефтяного сектора России из-за ситуации вокруг Украины

Руководители МИД государств, которые входят в состав Европейского союза, обсудят возможность ограничительных мер в отношении нефтяного сектора Российской Федерации из-за ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом проинформировал испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.
«Главы МИД Евросоюза обсудят возможность введения санкций в отношении российского нефтяного сектора из-за ситуации вокруг Украины», — процитировал Альбареса Telegram-канал ТАСС.
Как сообщалось ранее, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указал, что руководители МИД стран ЕС обсудят 11 апреля дальнейшие шаги по ситуации на Украине, включая санкции против Москвы.