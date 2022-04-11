Косачев: отмены санкций Запада против России в логике нынешнего противостояния ждать не приходится

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11 апреля 2022, 09:14 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Отмены западных санкций против России в логике нынешнего противостояния ждать не приходится. На это в разговоре с РИА Новости указал член Совета Федерации Константин Косачев.

«Запад готов идти на значительные экономические жертвы ради сохранения своих "преимуществ", отмены санкций в логике нынешнего противостояния ждать не приходится», — процитирован сенатор в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Согласно точке зрения Косачева, необходим такой сценарий выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы своим поражением.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставки газа в Европейский союз в ответ «на оголтелую и неуважительную политику в отношении России».