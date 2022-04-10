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Член ОП Данюк: несмотря на обещания фон дер Ляйен, в Евросоюзе Украину никто не ждет

, 20:48 Источник: RT

Член ОП Данюк: несмотря на обещания фон дер Ляйен, в Евросоюзе Украину никто не ждет
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Обещание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ускорить рассмотрение вопроса о вступлении Украины в ЕС — это просто ритуальная риторика. На самом деле Украину в Европе никто не ждет. Такое мнение высказал в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«На мой взгляд, это просто ритуальная риторика. Объективно, в ближайшей реальности ЕС, конечно, не готов принять Украину», — заявил Данюк.

По его мнению, нынешние авансы Украине раздаются, чтобы поддержать ее в условиях боевых действий. По их окончании страна, экономика которой разрушена, будет Европе не нужна.

«Желание брюссельской бюрократии показать, что они не против вступления Украины, — это инструмент психологический, чтобы поддержать общество, которое грезит вступлением. В реальности Европа Украину и раньше не ждала, а сейчас тем более», — сказал Данюк.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обычно процесс вступления страны в Евросоюз занимает годы, но в случае с Украиной, которая «находится в экстраординарной ситуации», ЕС может принять «необычные меры».

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