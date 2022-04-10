Кадыров рассказал, что главные задачи в Мариуполе «в принципе» выполнены

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10 апреля 2022, 17:21 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в воскресенье, что главные задачи в Мариуполе «в принципе» выполнены: в городе остались лишь «недобитые горстки «бандеровцев». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Скоро <...> Мариуполь будет свободен на все 100 процентов. В принципе, главные задачи здесь выполнены. Остались лишь недобитые горстки бандеровцев. По ним тоже идет работа, и она будет закончена», - написал Кадыров.

По его словам, это направление курирует депутат Госдумы Адам Делимханов - «а, значит, нужный результат можно считать обеспеченным целиком и полностью».

Кадыров рассказал также, что чеченские росгвардейцы в Мариуполе берут на себя функции спасательных служб — перевозят мирных граждан в безопасные места, распределяют благотворительную помощь.

8 апреля Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден на 98 процентов.