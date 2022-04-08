Глава Чечни Рамзан Кадыров: Мариуполь освобожден на 98 процентов

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8 апреля 2022, 11:47

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Город Мариуполь освобожден на 98 процентов. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Мариуполь освобожден на 98 процентов. Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод "Азовсталь", который нацисты переоборудовали в настоящую крепость», — говорится в публикации Кадырова.

Политик отметил, что завершающая фаза спецоперации в Мариуполе стала предметом обсуждения на оперативном совещании с командирами всех задействованных отрядов. По словам главы Чечни, он внес свои предложения в план действий в режиме видеосвязи.

Ранее в пятницу сообщалось, что министерство обороны России продемонстрировало видео пуска с побережья Черного моря высокоточной ракеты «Оникс» по объектам военной инфраструктуры украинской армии.