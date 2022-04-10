Депутат Госдумы Ананских назвал преждевременной идею Михаила Шеремета о временном прекращении поставок российского газа в Европу

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10 апреля 2022, 15:48 Источник: RT

Игорь Ананских, State Duma Russia/globallook.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских назвал преждевременной идею депутата Михаила Шеремета о временном прекращении поставок российского газа в Европу. Об этом он рассказал в беседе с RT.

В воскресенье депутат Государственной Думы Михаил Шеремет предложил в ответ на «оголтелую и неуважительную политику в отношении России» временно прекратить поставку газа в страны ЕС.

«Мне кажется, торопиться не стоит, вопрос крайне важный. Россия больше 50 лет поставляет газ в страны Европы», — заявил, комментируя это предложение, Ананских.

По его словам, Россия всегда была и остается надежным поставщиком, выполняющим все контрактные обязательства, и никогда не использовала поставки газа как инструмент политического давления.

«Никто в мире не может сказать, что мы ненадежный поставщик. Так же, как на самом деле никто никогда не говорил, что мы своими поставками пытаемся влиять на политику этих стран. Поэтому мне кажется, что это заявление несколько преждевременно и не стоит торопиться», — заключил Ананских.