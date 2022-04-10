Зеленский и Шольц в телефонном разговоре обсудили переговоры России и Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

10 апреля 2022, 15:22 Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, Bernd von Jutrczenka/dpagloballook.com

В воскресенье состоялся телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает кабмин Германии. В числе прочего главы государств обсудили переговорный процесс между Россией и Украиной.

«Стороны обсудили актуальную обстановку, а также переговорный процесс между Украиной и Россией», - сказано в сообщении кабмина. В нем также указано, что Зеленский и Шольц говорили о «возможностях дальнейшей поддержки Украины» со стороны ФРГ и коснулись ситуации в городе Буча Киевской области.

«Федеральное правительство [Германии] вместе со своими международными партнерами сделает все, чтобы преступления были расследованы, а преступники идентифицированы, чтобы они могли быть привлечены к ответственности перед национальными и международными судами», - говорится в сообщении.

Как известно, министерство обороны России 3 апреля выступило с заявлением, в котором отвергло обвинения украинской стороны в причастности российских военных к убийству мирных граждан в Буче.