Дональд Трамп заявил, что, вероятно, вновь поборется за пост президента США

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10 апреля 2022, 07:29

Бывший президент США Дональд Трамп, Ting Shen / globallookpress.com

Дональд Трамп, 45-й президент Соединенных Штатов, сделал заявление о том, что, вероятно, вновь поборется за пост главы государства. Об этом проинформировал Telegram-канал «RT на русском».

«Трамп заявил, что, возможно, вновь будет бороться за пост президента США», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Следующие президентские выборы должны состояться в стране осенью 2024 года.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Дональд Трамп выступил с утверждением, согласно которому Штаты обладают самыми мощными ядерными силами. По данному вопросу политический деятель высказался на митинге, состоявшемся в штате Северная Каролина.