Аргументы Недели Политика 13+

Дональд Трамп заявил, что, вероятно, вновь поборется за пост президента США

, 07:29

Дональд Трамп заявил, что, вероятно, вновь поборется за пост президента США
Бывший президент США Дональд Трамп, Ting Shen / globallookpress.com

Дональд Трамп, 45-й президент Соединенных Штатов, сделал заявление о том, что, вероятно, вновь поборется за пост главы государства. Об этом проинформировал Telegram-канал «RT на русском».

«Трамп заявил, что, возможно, вновь будет бороться за пост президента США», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Следующие президентские выборы должны состояться в стране осенью 2024 года.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Дональд Трамп выступил с утверждением, согласно которому Штаты обладают самыми мощными ядерными силами. По данному вопросу политический деятель высказался на митинге, состоявшемся в штате Северная Каролина.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Франсуа Асселино: если Марин Ле Пен проиграет выборы 2022, то это ее последние президентские выборы

В воскресенье 10 апреля во Франции пройдет первый тур президентских выборов. Если будет второй тур, то он пройдет 24 апреля. Главные фавориты — действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Марин Ле Пен удается сохранять твердую позицию первого претендента на пост президента после Макрона. Ле Пен гораздо лучше подготовлена к основным дебатам на выборах 2022, чем в 2017 году, когда она проиграла Эммануэлю Макрону президентские выборы. В 2022 году Марин Ле Пен все еще может победить. Это мнение французского политика, создателя политической партии «Народный республиканский союз», кандидата в президенты на выборах в 2017 году Франсуа Асселино.

Политика

Дмитрий Рогозин считает, что сотрудничество со странами Запада в космосе в той или иной форме будет восстановлено

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сказал, что какими бы ни были жесткими санкции к России, прервать полностью космическое сотрудничество не получится и сотрудничество со странами Запада в той или иной форме будет восстановлено. Западу необходимо понять, что санкции наносят ущерб всем сторонам, после понимания этого возможен возврат к сотрудничеству в той или иной форме.

Происшествия

Политика

Картины из российских музеев, задержанные ранее в Финляндии, возвращены России

В Министерстве культуры Российской Федерации сообщили о том, что машины с российскими произведениями искусства пересекли финско-российскую границу и находятся на территории России.4 апреля таможня Финляндской Республики официально признала задержание картин из-за санкций ЕС. Произведения искусств были задержаны при возвращении из Италии, где они были частью экспозиции на европейских выставках.