Дональд Трамп заявил, что, вероятно, вновь поборется за пост президента США

Дональд Трамп, 45-й президент Соединенных Штатов, сделал заявление о том, что, вероятно, вновь поборется за пост главы государства. Об этом проинформировал Telegram-канал «RT на русском».
«Трамп заявил, что, возможно, вновь будет бороться за пост президента США», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Следующие президентские выборы должны состояться в стране осенью 2024 года.
Ранее в воскресенье сообщалось, что Дональд Трамп выступил с утверждением, согласно которому Штаты обладают самыми мощными ядерными силами. По данному вопросу политический деятель высказался на митинге, состоявшемся в штате Северная Каролина.