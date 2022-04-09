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Зеленский заявил, что рассчитывает на ключевую роль Британии в обеспечении гарантий безопасности для Украины

, 21:54 Источник: ТАСС

Зеленский заявил, что рассчитывает на ключевую роль Британии в обеспечении гарантий безопасности для Украины
Фото: телеграм-канал Zelensky/Official

Руководство Украины, разрабатывая механизм гарантий безопасности для страны, рассчитывает на ключевую роль Великобритании. Об этом сообщил в субботу Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном по итогам его визита в Киев.

«Мирные договоренности должны предусматривать механизм действенных гарантий для нашей страны. Мы рассчитываем, что Лондон в этом процессе будет играть ключевую роль», - заявил Зеленский.

Ранее президент Украины заявлял, что будет готов говорить с Россией на тему безопасности после того, как обсудит эти вопросы со странами, которые согласятся стать гарантами. 

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