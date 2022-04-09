AFP: Россия и Украина готовы к продолжению переговоров в Турции, но между ними еще много разногласий

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9 апреля 2022, 21:28 Источник: РБК

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле 29 марта, Sha Dati/XinHua/globallook.com

Российская и украинская стороны готовы к продолжению переговоров в Турции, однако до согласования текста договора еще очень далеко. Такое мнение высокопоставленного турецкого чиновника приводят в субботу AFP и Al Arabiya.

Как сообщил журналистам чиновник, имя которого не называется, дата следующего раунда переговоров еще не определена. К тому же между Москвой и Киевом существует достаточно много разногласий, которые касаются, в частности, статуса Крыма и республик Донбасса, а также гарантий безопасности для Украины.

Собеседник AFP также выразил мнение, что Турция — единственная страна, «которая может разговаривать с обеими сторонами, единственная страна, которая может разговаривать с Россией».

Ранее в интервью германскому изданию Bild президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров».