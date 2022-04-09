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Ярослав Качиньский: Польша откажется от сотрудничества с Венгрией, пока позиция Орбана по Украине не изменится

, 19:53 Источник: РБК

Ярослав Качиньский: Польша откажется от сотрудничества с Венгрией, пока позиция Орбана по Украине не изменится
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, Damian Burzykowski/globallook.com

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил в субботу, что до тех пор, пока руководство Венгрии придерживается пророссийской позиции по Украине, сотрудничество с этой страной невозможно.

В интервью Radio Plus Качиньский, в частности, рассуждал о реакции главы венгерского правительства Виктора Орбана на события в украинском городе Буча.

«Когда Орбан говорит, что не знает, что произошло в Буче, ему надо посоветовать обратиться к офтальмологу», — сказал Качиньский.

По словам польского вице-премьера, Орбан полагает, что его позиция может поспособствовать прекращению украинского конфликта. «Но это совершенно тупиковый путь», - считает Качиньский.

Виктор Орбан со времени начала военной спецоперации неоднократно заявлял, что Будапешт не должен вмешиваться в происходящее вокруг Украины.  

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