Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не должен вмешиваться в происходящее вокруг Украины

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3 апреля 2022, 18:29 Источник: РБК

Виктор Орбан на избирательном участке, Attila Volgyi/XinHua/globallook.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после голосования на парламентских выборах, которые проходят в стране 3 апреля, сказал, что Будапешт не должен допустить вмешательства в конфликт на территории Украины. По его словам, именно этого хочет оппозиция.

Орбан заявил журналистам, что правящая партия ФИДЕС не допустит такого вмешательства, именно для этого она принимает участие в парламентских выборах. Оппозиция же, которая высказывается за поддержку Украины, по его словам, «не осознает, насколько это серьезно, и хочет предпринять шаги, которые могут вовлечь Венгрию в конфликт, что стало бы трагедией для Венгрии». Слова премьера приводит hirado.hu.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз упрекал Орбана за его пророссийскую позицию. Так, в недавнем видеообращении он назвал венгерского премьера единственным политиком в Европе, который поддерживает Владимира Путина. Орбан в ответ на обвинения отвечает, что действует исключительно в интересах своей страны.