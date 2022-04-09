Премьер Словакии Хегер пообещал в скором времени добиться для Украины статуса кандидата в члены ЕС

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9 апреля 2022, 15:57 Источник: "Коммерсантъ"

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, Kupec Petr/CTK/globallook.com

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, который вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Жозепом Боррелем, посетил 8 апреля Киев, пообещал в ближайшее время добиться для Украины статуса кандидата на вступление ЕС.

По его словам, Украина нуждается сейчас «в каждом союзнике и помощи со стороны демократического мира».

«В Киеве я тоже выразил нашу поддержку, потому что мы понимаем, что они также борются за нас и наши ценности, демократию и свободу»,— приводит слова Хегера TASR.

8 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам визита в Киев передала Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого необходимо для получения Украиной статуса кандидата в ЕС. Она пообещала оказать Киеву всемерную помощь, чтобы процедура заполнения прошла как можно быстрее.