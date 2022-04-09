Аргументы Недели Политика 13+

РИА Новости: подготовка референдума о вхождении Южной Осетии в состав России может завершиться в мае-июне

, 09:37 Источник: Telegram-канал РИА Новости

РИА Новости: подготовка референдума о вхождении Южной Осетии в состав России может завершиться в мае-июне
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Подготовка референдума по вопросу присоединения Южной Осетии к Российской Федерации может завершиться в мае-июне. Об этом стало известно РИА Новости.

«Подготовка референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ может завершиться в мае-июне, заявили РИА Новости в администрации президента республики», — говорится в публикации, появившейся сегодня в Telegram-канале агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал реальным присоединение республики к России. По словам политического деятеля, в настоящий момент осуществляются консультации между Цхинвалом и Москвой.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Посол России в США заявил, что РФ делает все, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения на территории Украины

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что Российская Федерация принимает все необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения на территории Украины. Ранее Председатель Следственного комитета Российской Федерации, генерал юстиции Российской Федерации Александр Бастрыкин заявлял, что основной причиной жертв среди гражданского населения являются массированные обстрелы со стороны украинских военных оружием взрывного действия.

Общество