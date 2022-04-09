РИА Новости: подготовка референдума о вхождении Южной Осетии в состав России может завершиться в мае-июне

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9 апреля 2022, 09:37 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Подготовка референдума по вопросу присоединения Южной Осетии к Российской Федерации может завершиться в мае-июне. Об этом стало известно РИА Новости.

«Подготовка референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ может завершиться в мае-июне, заявили РИА Новости в администрации президента республики», — говорится в публикации, появившейся сегодня в Telegram-канале агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал реальным присоединение республики к России. По словам политического деятеля, в настоящий момент осуществляются консультации между Цхинвалом и Москвой.