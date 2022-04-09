РИА Новости: подготовка референдума о вхождении Южной Осетии в состав России может завершиться в мае-июне

Подготовка референдума по вопросу присоединения Южной Осетии к Российской Федерации может завершиться в мае-июне. Об этом стало известно РИА Новости.
«Подготовка референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ может завершиться в мае-июне, заявили РИА Новости в администрации президента республики», — говорится в публикации, появившейся сегодня в Telegram-канале агентства.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал реальным присоединение республики к России. По словам политического деятеля, в настоящий момент осуществляются консультации между Цхинвалом и Москвой.