Анатолий Бибилов: вхождение Южной Осетии в состав РФ в настоящее время реально

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5 апреля 2022, 08:07 Источник: РИА Новости

Анатолий Бибилов, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

В Южной Осетии после 10 апреля могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав Российской Федерации, после которого может пройти референдум о воссоединении с Северной Осетией. О референдумах сообщил глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Как он объяснил, нужно понимать, что прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий — этого не будет, так как не позволяет законодательство". Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума", - уточнил Бибилов.

Бибилов в интервью РИА Новости заявил, что сейчас вхождение Южной Осетии в состав РФ реально.

По его словам, Цхинвал в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России, в настоящее время ведутся консультации с Москвой.

"Сегодня это окно возможностей есть, сегодня мы еще раз подчеркиваем, что столетнее, фактически столетнее желание народа Южной Осетии войти в состав Российской Федерации реально. Упускать эту возможность мы просто не имеем права", - цитирует Бибилова РИА Новости. По мнению Бибилова, жители республики поддержат вхождение в состав России.

Глава Южной Осетии призвал не связывать проведение референдума с окончанием российской спецоперации на Украине.

26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Грузия до сих пор не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.