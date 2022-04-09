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В США член палаты представителей Марси Каптур призвала «все страны» мира не покупать никакие российские энергоресурсы

, 09:07

В США член палаты представителей Марси Каптур призвала «все страны» мира не покупать никакие российские энергоресурсы
фото: pixabay.com

Член палаты представителей США Марси Каптур призвала «все государства» мира прекратить закупать российские энергоресурсы. Конгрессвумен считает, что из-за ситуации на Украине необходимо всем странам мира закручивать санкционные гайки туже и туже.

Каптур считает, что все страны должны поставить Украине необходимое вооружение и средства обороны и прекратить импорт российского угля, нефти и газа, - передает RT.

По мнению американского политика, так называемому "свободному миру следует незамедлительно «дать совместный отпор» России и «отразить натиск зла» на Украину".

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявляла, что эмбарго на экспорт российской нефти приведёт к стремительному росту цен. А Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявлял, что стремительный отказ от российского газа нанесёт Евросоюзу больше вреда, чем России.

Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power отказалась закупать российский уголь, так как контракты не заключались после начала Россией специальной военной операции на Украине.

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