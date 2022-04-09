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9 апреля 2022, 08:39 Источник: Коммерсантъ

Aleksander Polyakov/globallookpress.com

Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power отказалась закупать российский уголь, так как контракты не заключались после начала Россией специальной военной операции на Украине.

Японская энергетическая компания закупала около 7% российского угля от общего количества. «Коммерсантъ» со ссылкой на японский канал NHK уточняет, что для снабжения своих тепловых электростанций, Kyushu Electric Power уже нашла новых поставщиков.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерениях страны отказаться от импорта российского угля за 120 дней.