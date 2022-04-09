Аргументы Недели Экономика 13+

Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power отказалась закупать российский уголь

, 08:39 Источник: Коммерсантъ

Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power отказалась закупать российский уголь
Aleksander Polyakov/globallookpress.com

Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power отказалась закупать российский уголь, так как контракты не заключались после начала Россией специальной военной операции на Украине.

Японская энергетическая компания закупала около 7% российского угля от общего количества. «Коммерсантъ» со ссылкой на японский канал NHK уточняет, что для снабжения своих тепловых электростанций, Kyushu Electric Power уже нашла новых поставщиков.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерениях страны отказаться от импорта российского угля за 120 дней.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Посол России в США заявил, что РФ делает все, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения на территории Украины

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что Российская Федерация принимает все необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения на территории Украины. Ранее Председатель Следственного комитета Российской Федерации, генерал юстиции Российской Федерации Александр Бастрыкин заявлял, что основной причиной жертв среди гражданского населения являются массированные обстрелы со стороны украинских военных оружием взрывного действия.

Общество