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Кадыров о ситуации в Мариуполе: «Каждый день город становится все чище и чище от бандеровцев»

, 09:09

Кадыров о ситуации в Мариуполе: «Каждый день город становится все чище и чище от бандеровцев»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале новую публикацию, посвященную ситуации в городе Мариуполе.

«Каждый день город становится все чище и чище от бандеровцев. Если бандиты замуровываются в хорошо укрепленных помещениях и не собираются сдаваться, в ход идет более тяжелое безотказное оружие», — говорится в посте, появившемся накануне вечером в TG-канале Кадырова.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Североатлантический альянс затягивает конфликт на Украине, продолжая поставлять киевской стороне вооружения.

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