Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале новую публикацию, посвященную ситуации в городе Мариуполе.
«Каждый день город становится все чище и чище от бандеровцев. Если бандиты замуровываются в хорошо укрепленных помещениях и не собираются сдаваться, в ход идет более тяжелое безотказное оружие», — говорится в посте, появившемся накануне вечером в TG-канале Кадырова.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Североатлантический альянс затягивает конфликт на Украине, продолжая поставлять киевской стороне вооружения.