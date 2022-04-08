Борис Джонсон полагает, что Китаю все труднее становится поддерживать Россию

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8 апреля 2022, 19:19 Источник: ТАСС

Премьер Великобритании Борис Джонсон, Pool/Keystone Press Agency/globallook.com

Премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что Китаю становится все труднее мириться с репутационными издержками, которые приносит ему поддержка России. Об этом он сказал в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Лондоне.

«Китаю предстоит ответить на один интересный вопрос. Действительно ли там хотят, чтобы их тесно ассоциировали с происходящим в Мариуполе, в Буче? Действительно ли они хотят быть с этим связаны, каким-либо образом потворствовать режиму Путина или поддерживать его? Мне кажется, что с каждым днем этот вопрос становится для Китая все труднее», - сказал британский премьер.

Он подчеркнул также, что несмотря на то, что КНР, Индия и некоторые другие страны, продолжают экономическое сотрудничество с Россией, санкции Запада в отношении РФ весьма эффективны и в дальнейшем их действие будет только усиливаться.

В пятницу Евросоюз утвердил очередной пакет санкций в отношении РФ — пятый со времени начала военной спецоперации в Украине.