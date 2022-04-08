Евросоюз утвердил пятый пакет антироссийских санкций, среди ограничений - запрет ввоза из России угля, древесины и цемента

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8 апреля 2022, 12:52

фото: pixabay.com

Европейский союз в пятницу, 8 апреля, принял пятый пакет санкций против России. Очередные антироссийские санкции вступят в силу после того, как в официальном журнале Совета Евросоюза опубликуют соответствующее заявление.

Новый пакет санкций против России включает запрет на экспорт из ЕС высокотехнологичной продукции и импорт некоторых товаров из РФ, в том числе угля (с августа), древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков.

Запрещаются доступ российских судов в европейские порты, грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией. Рестрикции затронут поставки в Россию авиационного топлива для реактивных двигателей, полупроводников, сложной электроники, квантовых компьютеров, программного обеспечения, некоторого высокоточного технологического оборудования.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее сообщил о планах Германии в рамках нового санкционного пакета отказаться от поставок из России угля в течение переходного периода в 120 дней.