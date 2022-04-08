Медведев: результатом санкций будет разрушенный мировой порядок

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8 апреля 2022, 17:50 Источник: Telegram

Дмитрий Медведев. Фото с сайта kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев уверен, что санкции, введенные «вражескими» странами в отношении России, приведут к разрушению международного порядка и тяжелейшим последствиям для мировой экономики. В пятницу политик посвятил санкциям большой пост в своем телеграм-канале.

Он назвал их актом агрессии, одной из форм гибридной войны и пообещал российский ответ.

«Санкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны. В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными», - написал Медведев.

Он предположил, что к тому времени, как санкции будут отменены, мировой порядок будет разрушен.

«Их [санкций] результатом будет разрушенный международный порядок и крайне тяжелые последствия для мировой экономики и жизни отдельных стран. При этом внимание избирателей в целом ряде государств будет отвлечено на негодный объект путем обвинения России в их собственных экономических проблемах», - считает Медведев.

В пятницу Евросоюз утвердил пятый пакет санкций в отношении РФ.