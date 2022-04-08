Канал «Звезда» показал видео прощания президента Путина с Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Телевизионный канал «Звезда» продемонстрировал видео, на котором запечатлено прощание президента Российской Федерации Владимира Путина со скончавшимся политиком Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов. Ролик появился в Telegram-канале «Звезды».
«Владимир Путин простился с Жириновским в Колонном зале Дома Союзов», — прокомментировал опубликованные кадры TG-канал.
Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни. Ранее сегодня отпевание политического деятеля провел в храме Христа Спасителя патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Жириновский будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с бывшим премьер-министром России Евгением Примаковым.