Канал «Звезда» показал видео прощания президента Путина с Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

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8 апреля 2022, 11:29

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Телевизионный канал «Звезда» продемонстрировал видео, на котором запечатлено прощание президента Российской Федерации Владимира Путина со скончавшимся политиком Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов. Ролик появился в Telegram-канале «Звезды».

«Владимир Путин простился с Жириновским в Колонном зале Дома Союзов», — прокомментировал опубликованные кадры TG-канал.

Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни. Ранее сегодня отпевание политического деятеля провел в храме Христа Спасителя патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Жириновский будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с бывшим премьер-министром России Евгением Примаковым.