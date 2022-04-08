В Москве в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл проводит отпевание Владимира Жириновского

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8 апреля 2022, 08:33

фото с сайта Госдумы

В Москве в пятницу утром в храме Христа Спасителя началось отпевание известного российского политика, лидера ЛДПР, депутата Госдумы Владимира Жириновского.

Отпевание проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В ЛДПР ранее сообщили, что глава РПЦ лично выразил желание провести богослужение, - сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Отпевание Владимира Жириновского проходит в верхнем храме. Гроб с телом политика размещен в центральной части перед главным иконостасом. Гроб закрыт.

После богослужения церемония прощания с Владимиром Жириновским пройдет в колонном зале Дома Союзов на ул. Большая Дмитровка с 11 до 13 часов. Похоронят политика в этот же день на Новодевичьем кладбище.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 в Алма-Ате Казахской ССР (сейчас Республика Казахстан). По окончании школы он приехал в Москву и поступил в МГУ. В 1964-1970 годах Жириновский учился в институте восточных языков при МГУ по специальности «Турецкий язык и литература». Позже учился в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений, еще получил диплом юриста.

Владимир Вольфович Жириновский 1989 году совместно с Владимиром Богачевым основал Либерально-демократическую партию Советского Союза (ЛДПСС). В 1992 году партия переименована в Либерально-демократическую партию России.

Жириновский работал в Госдуме с 1993 года. Был кандидатом в президенты России.