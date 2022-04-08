Кадыров: конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе намечается по всем жанрам Голливуда, хэппи-энд не предвидится

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8 апреля 2022, 07:44 Источник: Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров, фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни генерал-лейтенант Рамзан Кадыров полагает, что засевших в Мариуполе на заводе "Азовсталь" украинских боевиков ждет плохой конец. Большая часть города зачищена от украинских силовиков, эсэсовцы из банд остались на территории "Азовстали".

Рамзан Кадыров рассказал, что бывший завод используется бандеровцами как штаб-квартира в этом районе.

По данным главы Чечни, само предприятие "нацисты, проведя инженерные работы, сделали настоящей крепостью с бункером". Но ничего хорошего боевиков "Азова" (в РФ в отношении "Азова" возбуждены уголовные дела) не ожидает.

Кадыров в своем Telegram-канале написал: "В любом случае, конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе намечается по всем жанрам Голливуда. Хэппи-энд для зла не предвидится".

Он предположил, как все будет: "Штурм. Руины. Разбор завалов. Дымящиеся нарукавные нашивки с обгоревшими нацистскими символами". "И это реальность, которая ждет наследников Бандеры, а не кино. Скоро!" – считает Рамзан Кадыров.

Глава Чечни раскрыл, что депутат Госдумы Адам Делимханов посетил расположения чеченских военных, пообщался с бойцами и лично ознакомился с планом штурма завода, внес новые коррективы.

Спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что украинским солдатам и боевикам националистического полка «Азов» (запрещён в РФ), а также иностранным военным, окружённым в Мариуполе новый гуманитарный коридор предоставлен не будет. Им остаётся либо погибать, либо сдаваться в плен.