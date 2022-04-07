Кулеба: Оружия от НАТО Украина не получила, но ждет точечных поставок

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7 апреля 2022, 19:25

Дмитрий Кулеба, Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетовал, что Североатлантический Альянс не обеспечил республику необходимым вооружением. Об этом сообщает в четверг, 7 апреля, УНН.

Тем не менее, как подчеркивает украинский министр, несмотря на общее игнорирование руководством блока просьб из Киева, Украина «сохраняет оптимизм на поставки оружия от некоторых членов альянса».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины контролируются администрацией США и их союзниками. Более того, именно кураторы толкают Киев на продолжение боевых действий.