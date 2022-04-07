Президент РФ обсудил с Совбезом возможности противодействия информационной диверсии Украины

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7 апреля 2022, 19:13

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России проведение специальной военной операции на Украине. Затронули также темы противодействия информационным атакам Киева.

Информацию об этом в четверг, 7 апреля, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями... Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, как (та, что. – прим. ред.) имела место в Буче», − подчеркнул в комментарии чиновник.

Песков уточнил, что во встрече приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Ранее стало известно, что посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил о бесполезности санкций США. В частности, по словам дипломата, направленные ограничения против Сбербанка и Альфа-банка навредят простым россиянам, обычным российским гражданам.