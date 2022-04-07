Посол Анатолий Антонов: санкции США против Сбербанка и Альфа-банка навредят простым россиянам

Аргументы Недели → В мире 13+

7 апреля 2022, 08:39

посол РФ в США Анатолий Антонов, Bai Xueqi/Xinhua /globallookpress.com

Посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что санкции США против Сбербанка и Альфа-банка навредят простым россиянам, обычным российским гражданам.

Как отметил посол РФ в США, «большинство россиян хранят в этих банках свои сбережения, и санкции - это прямой удар по населению России.

Антонов также сказал, что санкции Штатов против Альфа-банка и Сбербанка показывают «истинные» цели этой страны, эти действия направлены против обычных россиян.

Дипломат подчеркнул, что США вводят «безостановочные санкции», и из-за новых ограничений наносится ущерб мировой экономике. По словам Антонова, иностранные партнеры лишаются взаимовыгодного сотрудничества, зарубежные компании остаются без прибыли, которые необходима сейчас «экономической турбулентности».

По мнению посла, США намерены запятнать репутацию России, создавая препятствия для обслуживания государственного долга. Но Москва «продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства».