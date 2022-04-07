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После выступления Зеленского с боевиками «Азова» перед парламентом Греции разразился скандал

, 18:05

После выступления Зеленского с боевиками «Азова» перед парламентом Греции разразился скандал
Зеленский, Dankihot / (dankihot.com)/ Keystone Press Agency

Настоящий скандал вызвало в Греции выступление президента Украины Владимира Зеленского вместе с боевиками запрещённого террористического батальона «Азов» перед местным парламентом по видеосвязи. Информацию сообщает в четверг, 7 апреля, РИА Новости.

Журналисты подчёркивают, что выступление заслушивали лишь депутаты от правящей партии «Новая демократия», тогда как фракции компартии Греции КПГ и правой партии «Греческое решение» категорически отказались присутствовать в зале заседаний.

Зеленский выступал 15 минут, за которые он рассказал о ситуации в стране и призвал Грецию всемерно помочь Украине. После традиционной просьбы о деньгах и активах, украинский президент предложил греческим депутатам ознакомиться с видеообращением двух «азовцев» из Мариуполя.

«Это два украинца греческого происхождения, один из них в маске, он не может показать свое лицо, надеюсь, вы понимаете», — уточнил украинский гарант.

Один из спикеров назвался Михаилом Леонтой, а тот, что в балаклаве − Анастасиосом. Они попросили греческих депутатов помочь Украине, в частности, гуманитарной помощью.

Местные СМИ подчеркнули, что председатель партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» Алексис Ципрас не встал в знак уважения после выступления президента Украины. Секретарь фракции Ольга Геровасили расценила появление членов «Азова» перед парламентом недопустимым и совершенно неуместным.

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