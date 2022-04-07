В НАТО заявили о планах расширения на Дальний Восток

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7 апреля 2022, 17:26 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Брюсселе на встрече глав МИДов стран НАТО на фоне событий на Украине участники согласовывают новую стратегическую концепцию альянса, в которую впервые будет включена задача сдерживания Китая.



На двухдневной министерской встрече в предварительном порядке рассматривается вопрос о расширении традиционной зоны ответственности НАТО. В XXI веке новой угрозой для альянса становится Пекин. По этому случаю приглашение в Брюссель получили главы МИДов государств Индо-Тихоокеанского региона — Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.



«Новая стратегическая концепция впервые будет учитывать растущее влияние и политику принуждения Китая на мировой арене, которые представляют собой системный вызов нашей безопасности и нашим демократиям», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.



«Китай присоединился к Москве, ставя под сомнение право государств выбирать свое будущее. Каждый раз, когда авторитарные державы противодействуют международному порядку, основанному на правилах, для демократий становится еще важнее объединиться и защитить наши ценности. Потому я ожидаю, что мы согласимся углубить сотрудничество НАТО с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе», — добавил генсек альянса.



Выступая накануне в Конгрессе США, председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил страны Марк Милли заявил, что власти Китая «намерены стать равными США в военном плане к 2035 году, они намерены развить свой военный потенциал, чтобы захватить Тайвань к 2027 году».



«Мы оказываемся в мире, который становится более нестабильным, потенциал значительного международного конфликта между великими державами растет, а не уменьшается. Соединенным Штатам необходимо осуществлять четкую стратегию поддержания мира за счет однозначного потенциала силы в сравнении с Китаем и Россией», — резюмировал Марк Милли.



Тем временем входящие в нацеленный против Китая блок AUKUS США, Великобритания и Австралия договорились начать совместную разработку гиперзвукового оружия и средств защиты от него.



На брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отреагировал на планы блока:



«США, Великобритания и Австралия под предлогом украинского кризиса и обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с большой помпой заявили, что США и Великобритания предоставят Австралии атомные подводные лодки, а также что три страны будут сотрудничать в области разработки передовых военных технологий, таких как гиперзвуковое оружие. Это не только увеличивает риск распространения ядерного оружия, ставит под удар международный режим нераспространения ядерного оружия, но также обостряет гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подрывает мир и стабильность в АТР».



