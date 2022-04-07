Сергей Лавров: Россия продолжит переговоры с Украиной, продвигая свой проект соглашения, несмотря на провокации

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7 апреля 2022, 15:02

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация продолжит переговоры с Украиной, продвигая свой проект соглашения с Киевом, несмотря на провокации. Соответствующее заявление сделал Сергей Лавров, руководитель министерства иностранных дел РФ.

«Россия продолжит переговоры с Украиной, продвигая свой проект соглашения, несмотря на провокации», — процитировал Лаврова Telegram-канал «RT на русском».

Также глава МИД отметил, что киевская сторона предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече президентов РФ и Украины. Данный замысел неприемлем, указал дипломат.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Лавров проинформировал, что Киев представил проект соглашения с Москвой, где налицо отход от положений, которые были зафиксированы на встрече в Стамбуле.