Лавров: Украина представила проект соглашения с Россией, где налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле

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7 апреля 2022, 14:43

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Украина представила проект соглашения с Российской Федерацией, где налицо отход от положений, которые были зафиксированы на стамбульской встрече делегаций Москвы и Киева. С соответствующим заявлением выступил Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.

«Украина вчера представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле», — процитировал Лаврова Telegram-канал РИА Новости.

По словам главы МИД, Киев обязался, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крымский полуостров, однако в новом варианте договора данного пункта нет.

Кроме того, украинская сторона в новом проекте изменила ранее согласованное положение о проведении военных маневров, не упомянув необходимость получить согласие Москвы.

Как сообщалось ранее в четверг, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что накачивание Украины оружием не способствует успеху на переговорах с Киевом.