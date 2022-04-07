Лавров: Украина представила проект соглашения с Россией, где налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле

Украина представила проект соглашения с Российской Федерацией, где налицо отход от положений, которые были зафиксированы на стамбульской встрече делегаций Москвы и Киева. С соответствующим заявлением выступил Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.
«Украина вчера представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле», — процитировал Лаврова Telegram-канал РИА Новости.
По словам главы МИД, Киев обязался, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крымский полуостров, однако в новом варианте договора данного пункта нет.
Кроме того, украинская сторона в новом проекте изменила ранее согласованное положение о проведении военных маневров, не упомянув необходимость получить согласие Москвы.
Как сообщалось ранее в четверг, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что накачивание Украины оружием не способствует успеху на переговорах с Киевом.