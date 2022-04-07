Спикер Кремля Песков: накачивание Украины оружием не способствует успеху на переговорах Москвы и Киева

Накачивание Украины оружием не способствует успеху на переговорах между Москвой и Киевом. На это указал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.
Ранее стало известно, что сенат Соединенных Штатов единогласно одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины. Данный документ временно отменит часть ограничений, которые касаются поставок «военного оборудования».
Дмитрий Песков в разговоре со СМИ прокомментировал решение американских парламентариев.
«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И, конечно, это скорее будет иметь негативный эффект», — отметил спикер Кремля.